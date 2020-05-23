Полиция раскрыла подробности захвата заложников в банке в центре Москвы

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23.05.2020, 14:48, Новости дня

Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве зашел туда с сумкой одного из агрегаторов доставки еды, сообщило ГУ МВД столицы.

«На службу «02» поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Между тем агрегатор доставки еды Delivery Club сообщил, что не владеет данными, подтверждающими участие реального курьера сервиса в захвате заложников, передает ТАСС.

«На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», – уточнили в пресс-службе компании.

Представитель «Альфа-банка» отметил РИА «Новости», что сотрудников организации в захваченном отделении нет, захватчик забаррикадировался. По его словам, нет подтверждения, что захватчик находится один.

Ранее сообщалось, что захвативший в заложники в отделении банка выдвинул требование – крупную сумму денег. Напомним, неизвестный захватил до шести человек в отделении «Альфа-банка» в Москве и угрожает подорвать его.



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