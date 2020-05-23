После дождя в воздухе остается большое количество аллергенной пыльцы

23.05.2020, 14:40, Разное

Мнение, что дождь вымывает из воздуха пыльцу растений и способствует облегчению симптомов у страдающих поллинозом, ошибочно. Новое исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology Letters, показало, что сильный дождь может увеличивать количество опасных для аллергиков частиц в воздухе.

Ученые замерили количество пыльцы в воздухе во время весеннего дождя и после него. Оказалось, что ее частицы могут сохраняться в воздухе до 11 часов после дождя. По словам ученых, это представляет недооцененную опасность для аллергиков и астматиков.

Авторы исследования обнаружили два независимых действия дождя на пыльцу. Оказалось, что дождь, как и ожидалось, способствует осаждению цельной пыльцы. С другой стороны, количество фрагментов пыльцы в воздухе увеличивалось во время дождя.

«Люди, чувствительные к пыльце должны избегать прогулок в сезон пыльцы под дождем, особенно во время грозы, и в течение нескольких последующих часов», – сообщила Элизабет Стоун (Elizabeth Stone), профессор Айовского университета.

Ранее уже было известно, что крупные зерна пыльцы при высокой влажности могут распадаться на более мелкие «субпыльцевые частицы». Также известно, что такие частицы могут подниматься к облакам и спускаться с каплями дождя и нисходящими потоками.

Фрагменты пыльцы существенно легче, чем цельные пыльцевые зерна, поэтому они проще удерживаются в воздухе. Но раньше никто не измерял, как долго они могут там сохраняться. В новом исследовании ученые впервые представили непосредственные доказательства присутствия большого количества этих частиц в воздухе после дождя.

Исследование было проведено в апреле и мае 2019 года. В течение двух месяцев в Айове было 28 дождливых дней, были зафиксированы сильные бури и торнадо.

Ученые установили, что пик количества субпыльцевых частиц приходился на время дождя и первые минуты после него. Далее их концентрация начинала быстро снижаться, но небольшое их количество сохранялась в воздухе в течение часов.

Наибольшее количество субпыльцевых частиц, которые могут вызывать тяжелые симптомы у чувствительных людей, наблюдалось в воздухе после гроз.