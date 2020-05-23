Обнаружены самописцы упавшего на дома Airbus A320

23.05.2020, 14:38, Новости дня

Обнаружены оба черных ящика Airbus А-320 "Пакистанских международных авиалиний", разбившегося 22 мая в городе Карачи.

Как сообщил представитель авиакомпании Абдулла Хан, один из черных ящиков был найден накануне поздно вечером. Его передали следственной комиссии. После этого нашли диктофон из кабины пилотов, пишет РИА Новости.

Пакистанский самолет рухнул на жилой район Карачи после того, как дважды пытался совершить посадку в аэропорту. На его борту был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд 23 мая подтвердил гибель 97 человек. Двое пассажиров самолета выжили.

Для расследования обстоятельств трагедии премьер-министр Пакистана Имран Хан создал специальную комиссию. Помощь в расследовании предложила компания Airbus. Самописцы будут направлены производителю, расшифровка может занять несколько недель.