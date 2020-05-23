 

Преступник захватил московский банк и угрожает его взорвать

23.05.2020, 14:38, Новости дня

Злоумышленник захватил несколько человек в отделении банка на Земляном Валу в Москве, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах.

 

По предварительным данным, преступник вошел в офис "Альфа-банка" и взял в заложники как минимум пять человек.

Мужчина угрожает взорвать помещение, с ним ведутся переговоры. Сообщается, что он требует крупную суму денег.

В настоящее время к месту ЧП стягиваются сотрудники экстренных служб и силовых структур, в том числе – бойцы СОБР Росгвардии.

По данным "Интерфакса", подозреваемый временно приехал в Москву и нашел работу курьером в одном из сервисов по доставке еды на дом.



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