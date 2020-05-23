Путин подписал законы о дистанционном голосовании

23.05.2020, 14:38, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании. Документ доступен на портале правовой информации.

Закон вводит понятие "дистанционное электронное голосование", то есть голосование без бюллетеня, предусматривает возможность голосовать по почте и в электронном виде.

Сбор подписей избирателей для регистрации кандидата теперь может осуществляться и через портал государственных и муниципальных услуг. Количество онлайн-подписей не должно превышать 50%, каждый субъект РФ прописывает их количество в региональном законодательстве. Порог выбраковки подписей снижается. Теперь 5% (а не 10%) достаточно, чтобы отклонить регистрацию кандидата.

В законе ужесточаются требования к подписным листам. Избиратель сам вносит не только подпись, но и ФИО в лист.

Режим повышенной готовности или ЧС в субъекте РФ либо на территориях двух и более муниципальных образований дает право заксобранию перенести выборы главы региона. Не ранее чем за 15 дней могут начинать голосовать избиратели, проживающие в населенных пунктах, с которыми затруднено транспортное сообщение. Кроме того, расширяется список причин, из-за которых возможно проведение выездного голосования.

Кроме того, продлевается эксперимент по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы. Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Их применение оказалось удачным.