Познер ответил письмом Михалкову после последнего выпуска «Бесогон ТВ»

23.05.2020, 14:30, Новости дня

Журналист и телеведущий Владимир Познер написал режиссеру Никите Михалкову письмо после выхода в Сети выпуска передачи «Бесогон ТВ» под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и гуси-лебеди».

Познер опубликовал текст своего письма Михалкову и ответ режиссера на своем сайте. Журналист также описал события, предшествующие письму, отметив, что после выхода программы «Бесогон ТВ», которая отчасти была посвящена его персоне, он «получил большое количество звонков из различных каналов» с вопросом, будет ли он «отвечать на выпады Михалкова».

«Я позвонил ему (Михалкову – прим. ВЗГЛЯД), попросил адрес его электронной почты, которого у меня не было, и отправил ему письмо», – рассказал Познер.

В письме журналист заявил, что Никита Михалков якобы подвергся цензуре: «Я рад, что вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от нее вы не страдали: вы всегда относились к элите, как советской, так и российской, ни во времена Брежнева, ни во времени Горбачева, ни во времени Ельцина, цензура вас не коснулась и, как мне кажется, полезно такому человеку, как вы, испытать ее действие».

Познер признался, что ранее не смотрел ни одного выпуска «Бесогон ТВ», и отметил, что у него с Михалковым «во всем, или почти во всем, диаметрально противоположные взгляды, во всяком случае в том, что касается главного».

«Я бы с охотой провел бы с вами дебаты на телевизионном экране, когда бы зритель смог бы выслушать два разных взгляда на жизнь, смог бы взвесить все это и сделать свои выводы, то есть тогда, когда у зрителя был бы выбор (чего нет в вашей программе – в ней есть только одно мнение, ваше). Но слушать вас в, так сказать, неразбавленном виде, мне неинтересно, потому что мне понятно, что вы скажете. Не конкретно, конечно, но в принципе», – добавил он.

Снятую с эфира программу журналист счел «чистейшим манипулированием людьми»: «Вы говорите, что у вас нет иной цели, как задавать вопросы, чтобы люди задумывались. На самом деле, Никита Сергеевич, все эти «вопросы» (…) задаются, чтобы наталкивать зрителя «задуматься» совершенно определенным образом (…) Вроде это не ваше мнение, мол, вот вам, дорогие мои зрители, вопросы, подумайте сами над ними. А на самом деле вы говорите им, что они должны думать. Было бы куда честнее так и сказать: «Вот, что думаю я, Никита Сергеевич Михалков, согласны вы, не согласны, решайте сами».

Познер также упрекнул Михалкова в том, что в передаче отсутствует разнообразие мнений: «В этой программе, в которой злодеями выступают у вас Билл Гейтс и Герман Греф, вы приводите слова только тех, кто осуждают их, подтверждают ваше мнение. Ну, пригласить для разговора Гейтса вы не можете, а позвать Грефа? (…) Ну, если не Грефа, то «кандидата наук, доцента имярек», придерживающего иного мнения? Нет ни одного слова, ни одного сюжета, в котором содержится иное, чем ваше, мнение».

В ответ Михалков написал, что Познер «легкомысленно» оценил его отношения с цензурой: «Один мой фильм «Родня» получил в Госкино 117 поправок, из которых мне пришлось выполнить 70, чтобы картина вышла на экран».

«Что касается дебатов; как и вы, считаю, что позиции друг друга мы знаем. Они почти во всем полярны, и потому не вижу необходимости их вновь друг другу разъяснять», – добавил он.

Напомним, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В том выпуске Михалков рассказывал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.

Позже, 22 мая, на YouTube-канале Михалкова «БесогонTV» вышел выпуск под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».