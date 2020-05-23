В Киеве рядом с офисом Медведчука произошел взрыв

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23.05.2020, 14:30, Новости дня

В Киеве произошел взрыв, инцидент случился у офиса главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) депутата Рады Виктора Медведчука.

Перед взрывом прозвучали некие лозунги, потом произошел подрыв, передает УНИАН.

Полицейские успели задержать двоих на месте преступления, остальные побросали файеры и сбежали, уточняет агентство.

Официальных комментариев пока не поступало.

В ноябре 2019 года в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева прогремел взрыв.



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