В Киеве рядом с офисом Медведчука произошел взрыв

23.05.2020, 14:30, Новости дня

В Киеве произошел взрыв, инцидент случился у офиса главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) депутата Рады Виктора Медведчука.

Перед взрывом прозвучали некие лозунги, потом произошел подрыв, передает УНИАН.

Полицейские успели задержать двоих на месте преступления, остальные побросали файеры и сбежали, уточняет агентство.

Официальных комментариев пока не поступало.

В ноябре 2019 года в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева прогремел взрыв.