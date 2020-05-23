 

«Люблю! Спасибо тебе!»: Потап и Настя Каменских отмечают ситцевую свадьбу

23.05.2020, 14:30, Разное

Потап и Настя Каменских отмечают годовщину бракосочетания. Артист продемонстрировал фотографию праздника, состоявшегося год назад.
В своем Instagram Потап написал поздравление своей жене Насти Каменских с ситцевой свадьбой. Год назад произошло торжество, ставшее самым ярким событием в мире шоу-бизнеса. Вокалист подписал пост простым признанием любви и словами благодарности.

На фотографии из церемонии, которую показал исполнитель, видно Потапа в костюме белого цвета, а Настя Каменских предстала в красивом белоснежном свадебном платье. Артистка нежно целует супруга, а в руках держит букет невесты.

Напомним, что Настя Каменских и Потап долго утаивали от общественности свой роман. Свадьба состоялась год назад недалеко от Киева. В ресторан были приглашены родственники и друзья артистов.



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