 

Спикер парламента Чечни назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова

23.05.2020, 14:20, Разное

Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, и сообщения о его болезни не соответствуют действительности, заявил во время прямого эфира в инстаграме спикер парламента республики Магомед Даудов.

«Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — цитирует Даудова ТАСС.

21 мая Интерфакс, ТАСС и Baza со ссылкой на источники сообщили, что Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус. Его помощник Ахмед Дудаев говорил, что глава Чечни лично контролирует работу республиканского оперштаба. По информации Baza, Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, однако никаких официальных подтверждений информации о его болезни пока нет.

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Источник: Новая газета



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