Захват заложников в банке в Москве – появились первые подробности

23.05.2020, 14:20, Разное

В Сети начали появляться первые подробности происшествия. По предварительным данным, в здание ворвался мужчина с рюкзаком, из которого торчат провода. Телеграм-канал Baza сообщает, что злоумышленник носит форму известной компании по доставке еды.

Предположительно, преступник забаррикадировался внутри здания и взял в заложники нескольких сотрудников банка – похоже, посетителей в здании не было. На момент написания материала захватчик не выдвигал никаких требования.

О погибших или пострадавших в результате нападения не сообщает. Предположительно, у злоумышленника сообщников нет.

К месту происшествия уже стянуты силы полиции. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с преступником, сообщает РИА Новости.

Напомним, что первая информация о захвате заложников в Москве появилась около 14:00. Источник сообщил, что о преступлении успела заявить сотрудница отделения банка, в который ворвался злоумышленник.