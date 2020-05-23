Очевидец о захвате заложников в банке в центре Москвы: В руках у него была кнопка
23.05.2020, 14:20, Разное
По словам работника “Альфа Банка”, в отделение зашел человек
в форме курьера “Деливери Клаб”. “Сказал, что он заминирован, у него за спиной
рюкзак, в руках у него была кнопка”, – говорит очевидец.
Сотрудник учреждения успел выйти в подсобное помещение,
чтобы открыть прибывшим на место сотрудников полиции. Коллеги очевидца тоже
успели выйти. Со злоумышленником остался только один клиент.
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