Захвативший заложников в банке в центре Москвы выдвинул требование
23.05.2020, 14:16, Новости дня
Неизвестный, захвативший не менее пяти человек в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы в заложники, потребовал от сотрудников крупную сумму денег.
«Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. Он требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду», – сообщил собеседник ТАСС.
Движение транспорта в районе офиса банка перекрыто, силовики блокировали движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка, сообщили в информационном центре московского транспорта.
Собеседник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что правоохранители расширили зону оцепления, где неизвестный удерживает заложников.
Правоохранители начали переговоры с подозреваемым.
Ранее сообщалось, что неизвестный захватил до шести человек в отделении «Альфа-банка» в Москве и угрожает подорвать его.
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