Испытания поставленных в больницы аппаратов ИВЛ не выявили сбоев

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23.05.2020, 14:08, Новости дня

В ходе испытаний аппаратов ИВЛ «Авента-М», проведенных после пожаров в московской и петербургской больницах не выявлены сбои в их работе, сообщил источник в медицинских структурах.

«В рамках мероприятий по установлению причин возгорания аппаратов ИВЛ были проведены испытания такого же оборудования, изготовленного Уральским приборостроительным заводом в апреле этого года и поступившего в больницу Святого Георгия (в Санкт-Петербурге) в конце апреля. Они проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками, сбоев не выявлено», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, устанавливаются причины внештатной работы аппаратов и их возгорания. Основной версией остается короткое замыкание.

Тестировались аппараты, поступившие в реанимацию петербургской больницы, где произошел пожар, они были из той же партии, что и сгоревшее оборудование.

Также провели тестирование нескольких других аппаратов, произведенных в апреле УПЗ.

В начале мая в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, погибли пять человек. На 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.



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