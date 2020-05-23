ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

23.05.2020, 14:08, Новости дня

В субботу Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах.

Источниками для исследования становятся официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Данные мониторинга публикуются ежедневно на сайте ЭИСИ.

В Курской области начала работу консультативная бригада по вопросам диагностики и лечения коронавируса. Также работает круглосуточная профессиональная поддержка врачей, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией. В Пермском крае появились изолирующие боксы для медицинской эвакуации пациентов, зараженных COVID-19.

В выходные в Железнодорожном районе, в котором наблюдается подъем заболеваемости, будут работать межведомственные контрольные группы, им предстоит заняться остановкой незаконной уличной торговли, проверкой соблюдения мер безопасности и проведения дезинфекции в общественных местах и жилых домах, проверкой соблюдения масочного режима, режима изоляции и социального дистанцирования.

В ЭИСИ указывают на смягчение режима самоизоляции в нескольких регионах. В частности, в Псковской области разрешены прогулки для родителей с детьми, а в Санкт-Петербурге можно проводить ритуальные церемонии прощания с умершими. В Мурманской области открылся уличный кинотеатр.

Петербуржцы старше 80 лет, инвалиды первой группы, инвалиды второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому, получили единовременную выплату в 2 тыс. рублей. В Самарской области сотрудники домов ребенка получили доплаты. Дополнительные выплаты также производятся врачам и медицинскому персоналу в Севастополе, Хабаровском крае и Вологодской области.

Продолжается расширяться перечень работающих предприятий. В Ненецком автономном округе открываются тренажерные залы, стадионы и лыже-роллерные трассы, организации дополнительного образования, а в Санкт-Петербурге – МФЦ. В Сахалинской области начинают работать кафе и рестораны.