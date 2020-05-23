Полиция выехала по сообщению о захвате заложников в банке в Москве

23.05.2020, 13:53, Новости дня

Московская полиция проверяет сведения о захвате заложников в отделении «Альфа-банка», расположенном в центре города, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На службу «02» поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации», – сказал собеседник ТАСС.

В 2018 году на Большой Академической улице на севере Москвы пьяный мужчина взял в заложники несколько покупателей, несколько человек пострадали.