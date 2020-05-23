Правительство выделило 222,1 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

23.05.2020, 13:48, Новости дня

Правительство распорядилось выделить 222,1 млрд рублей для выплат семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей.

«Выделить в 2020 году Минфину РФ из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: в размере 24949334 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года; в размере 197209 800 тыс. рублей – на осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года)», – отмечается в распоряжении правительства, передает ТАСС.

Выплаты затронут порядка 1,6 млн детей в возрасте до трех лет и порядка 19 млн детей от трех до 16 лет.

Эти ресурсы предусмотрены поправками в апрельский указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», подписанный президентом Владимиром Путиным 11 мая.

Единовременную выплату начнут проводить с 1 июня 2020 года. Средства можно будет получить на каждого ребенка от трех до 16 лет с российским гражданством при условии достижения ребенком 16 лет до 1 июля 2020 года. Обратиться за получением выплат можно до 1 октября 2020 года.

В пятницу Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Напомним, 16 мая правительству РФ президентом Владимиром Путиным было поручено в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей.