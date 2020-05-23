 

В «Единой России» назвали референдум законным путем для объединения Архангельской области и НАО

23.05.2020, 13:48, Новости дня

Депутаты «Единой России» выступили за проведение референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). В партии считают, что в вопросе образования нового субъекта Федерации надо поставить точку.

Депутаты партии «Единая Россия» (ЕР) выступили за проведение референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщает в субботу пресс-служба ЕР. Они назвали это единственным законным путем решения вопроса

«В вопросе образования нового субъекта Федерации надо поставить точку раз и навсегда. Единственным демократическим и законным путем решения многолетнего вопроса является референдум», – считают парламентарии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители обоих субъектов, в РФ появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике.

На этой неделе жители Архангельской области и НАО активно включились в обсуждение вопроса создания нового региона. За шесть дней от жителей обоих субъектов поступило более 300 предложений, инициатив и мнений.

На следующей неделе рабочие группы от двух регионов на совместном заседании обсудят все поступившие предложения и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Цыбульский и Бездудный внесут документ на рассмотрение местных депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, который должен принять решение о проведении референдума.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Жириновский призвал арестовать коммунистов в случае сбора у мавзолея Ленина

06.04 / США нацелились на Луну

04.04 / Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве

29.04 / Зеленский призвал Минздрав Украины не уменьшать количество тестирований на COVID-19 в выходные и праздничные дни

01.05 / Le Monde – Кристин Лагард обещала увеличить помощь от ЕЦБ из-за «беспрецедентной» рецессии

17.04 / Вирусологи оценили данные о температуре гибели коронавируса

19.05 / Американская биржа решила ужесточить правила для китайских компаний

20.04 / Финансовые рынки: падение цен на нефть

28.03 / В Красноярском крае горят 70 гектаров сухостоя

20.04 / Названа дата начала клинических испытаний вакцины Минздрава от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска