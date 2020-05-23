У администратора паблика “Омбудсмен полиции” прошел обыск после ареста основателя сообщества

23.05.2020, 13:45, Новости дня

У одного из администраторов паблика “Омбудсмен полиции” Игоря Худякова прошел обыск. Об этом сообщается в телеграм-канале “Омбудсмен полиции (резерв)”. Подробностей случившегося в сообщении нет.

За две недели до обыска в Москве был арестован основатель “Омбудсмена полиции”, бывший сотрудник МВД России Владимир Воронцов. Против него возбуждено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей. Воронцов отвергает обвинения и считает возбуждение дела против него “местью за общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции”.

После задержания Воронцова бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в его поддержку. Они публиковали фотографии с хештегами #СвободуВоронцову и #ЯМыВоронцов. На большинстве фотографий – обложки удостоверений, фуражки, обмундирование и прочие атрибуты полицейской службы; так сотрудники МВД пытались сохранить анонимность.

Проект “Омбудсмен полиции” занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, а также рассказывает о различных проблемах силовых структур. Именно в этом паблике, в частности, была опубликована аудиозапись из Новосибирска, на которой руководители полиции города требовали “выполнять план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.