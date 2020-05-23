Бывший муж Гвен Стефани Гэвин Россдейл встречается с тату-моделью Тиной Луиз

23.05.2020, 13:42, Разное

Пять лет назад экс-солистка группы No Doubt Гвен Стефани и музыкант Гэвин Россдейл развелись после почти 13 лет брака и рождения троих детей. И если певица быстро влюбилась в Блейка Шелтона, то ее экс-супруг долго находился в поиске, лишь иногда попадая под прицел папарацци с новыми подругами. Попал он и сейчас, прогуливаясь по парку Universal City вместе с тату-моделью Тиной Луиз.

Гэвин Россдейл и Тина Луиз Гэвин Россдейл и Тина Луиз54-летний Гэвин и 38-летняя Тина были одеты в маски, но фотографы все равно сумели их вычислить. По словам очевидцев, они вели себя как пара, и парк покинули вместе, на одной машине. Пусть новой девушке Россдейла далеко до популярности Гвен Стефани, но ее аккаунт в Instagram насчитывает без малого 2,5 миллиона подписчиков, большинство из которых наверняка привлекают пикантные снимки модели. Ранее Гэвин состоял в отношениях с другой моделью, Натали Голба: в последний раз их видели вместе в январе этого года.

Тина Луиз Гвен Стефани и Гэвин Россдейл поженились в 2002 году, до этого момента встречаясь на протяжении шести лет. Слухи о разладе в семействе появились еще в 2012 году, но они не помешали Стефани и Россдейлу прожить вместе еще три года и родить третьего сына.

Моим крупнейшим достижением является то, что мой брак длится так долго. Это не очень просто, все знают, что брак – это трудное занятие. Но я могу сказать, что счастливое и долгое замужество – это то, что я точно всегда планировала,- признавалась когда-то в интервью Гвен. Об окончательном расставании Гвен и Гэвин сообщили в августе 2015 года.

Мы обоюдно решили, что отныне не будем являться партнерами в браке, но продолжим вместе воспитывать наших детей. Мы приложим все усилия, чтобы трое наших сыновей выросли в атмосфере счастья. Именно поэтому мы убедительно просим прессу не вмешиваться в нашу личную жизнь,

– говорилось в официальном заявлении пары. Уже в ноябре Стефани подтвердила слухи о романе с и Блейком Шелтоном: в декабре они представили друг друга родителям и впервые провели время с детьми Гвен. Как и Гвен Стефани, Блейк Шелтон ранее был женат – на кантри-певице Миранде Ламберт.

Гвен Стефани и Гэвин РоссдейлКликните на фото для просмотра галереи