 

Дань уважения – отменённый Каннский кинофестиваль заменил фестиваль кино под открытым небом

23.05.2020, 13:40, Новости дня

На смену отменённому из-за пандемии Международному Каннскому фестивалю пришёл кинотеатр под открытым небом, призванный вновь подарить людям удовольствие от похода в кино, пишет NBC News. По словам мэра Канн Давида Лиснара, таким образом жители города выражают то, как им не хватает кино.

Вместо красной ковровой дорожки кинотеатр под открытым небом на берегу моря такую замену 73-му кинофестивалю нашли в Каннах.

ПОСЕТИТЕЛЬ: У нас есть всё необходимое: попкорн, еда. Мы в первом ряду. Это будет замечательно.

Проведение Каннского кинофестиваля откладывают уже не впервые. Международный фестиваль не состоялся в 1939 году, когда войска нацистской Германии вторглись в Польшу.

По словам мэра Канн, идея открыть кинотеатр под открытым небом призвана помочь людям вновь почувствовать удовольствие от похода в кино.

ДАВИД ЛИСНАР, мэр Канн: Конечно, мы воплощаем её в то время, когда должен был пройти фестиваль. Таким образом мы отдаём дань уважения и говорим, что Канны любят фестиваль и кино. Мы будем проводить такой формат фестиваля весь год, чтобы сказать, что нам не хватает кино.

По словам организаторов фестиваля, они будут спонсировать показ фильмов в других кинотеатрах и в рамках других кинофестивалей в течение 2020 года.

Дата выхода в эфир 21 мая 2020 года.



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