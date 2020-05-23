Степанов изменил мнение о возможности перехода Киева ко второму этапу выхода из карантина

23.05.2020, 13:30, Новости дня

Киев может перейти ко второму этапу снятия карантинных мер, об этом днем 23 мая написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Несколькими часами ранее глава Минздрава заявил на брифинге, что в столице показатель инцидентности пока не позволяет перейти ко второму этапу ослабления карантинных ограничений, для этого количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней должно было составлять менее 12 на 100 тыс. населения.

По новым данным, уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11,7 на 100 тыс. жителей.

“Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Далее – дело за решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, – подчеркнул Степанов.

‼️Гарна новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину…. Posted by Максим Степанов on Laupäev, 23. mai 2020

Власти столицы еще до уточнений министра объявили, что с 12.00 23 мая возобновляет работу в обычном режиме общественный транспорт, открываются торговые заведения площадью до 1000 м², а с 25 мая вновь начнет ходить метро.

Мэр Киева Виталий Кличко просил Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.