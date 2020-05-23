МИД Украины призвал к продолжению действия Договора по открытому небу

23.05.2020, 13:30, Новости дня

Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения участниками. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с намерением Соединенных Штатов выйти из соглашения.

Позиция США принята во внимание, сказано в заявлении, которое 23 мая опубликовано на сайте МИД.

Режим открытого неба помог реализовать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН “Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей”, отметили в ведомстве. Кроме того, наблюдательные полеты с участием многонациональной команды иностранных инспекторов вдоль северного побережья Крыма способствовали “нормализации поведения РФ в этих водах”, полагают в МИД.

“Однако начиная с 2015 года роль и эффективность Договора по открытому небу в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах – над временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей – вследствие их оккупации Россией и запрета полетов над ними, равно как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины”, – пояснили дипломаты.

Как подчеркивается в комментарии, Украина призывает все государства, участвующие в договоре, приложить максимальные усилия ради сохранения верификационного режима открытого неба.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу из-за того, что Россия постоянно нарушает его. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, РФ превратила соглашение в “инструмент запугивания и угроз”.