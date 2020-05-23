На Украине заявили о слежке за Россией из космоса

23.05.2020, 13:30, Новости дня

Украинские власти используют западные космические аппараты для слежки за действиями РФ в Крыму, сообщила консалтинговая компания Defense Express.

Украина заключила с соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 государствами. С помощью этой информации можно определить «состав и место дислокации противника», обнаружить инженерные заграждения, выявление новых образцов военной техники и многое другое, передает РИА «Новости».

Defense Express особо выделяет американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французские Pleiades.

Ранее директор Defense Express Сергей Згурец заявил, что новые украинские оружейные разработки способны дать «мощный ответ войскам Путина».

Отметим, что на Украине регулярно заявляют об оружии, которое может угрожать России. Однако зачастую эти утверждения не подтверждаются.

Так, газета ВЗГЛЯД подробно писала о ракете «Ольха» – аналоге заряда к старой советской РСЗО «Смерч», – отмечая, что украинская ракета обладает дальностью стрельбы вдвое меньшей, чем у российского образца.

Также газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о провале украинских военных разработок.