Торговые центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году

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23.05.2020, 13:30, Новости дня

В Совете Федерации предложили освободить от налога на имущество в 2020 году торговые и бизнес-центры из-за ситуации с коронавирусом.

В перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях, предлагается «снизить ставки налога на имущество организаций до 0% в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов)», передает РИА «Новости».

В связи с этим сенаторы планируют разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.

Также в Совфеде предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.

Кроме того, планируется разработать законопроект о выплатах пособий по безработице в максимальном размере индивидуальными предпринимателям и самозанятым в период режима повышенной готовности и ЧС. С этой целью сенаторы планируют внести изменения в закон «О занятости населения в России».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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