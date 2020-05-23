 

Яна Рудковская объяснила, откуда у Евгения Плющенко синяк под глазом

23.05.2020, 13:09, Разное

Яна Рудковская рассказала, откуда у Евгения Плющенко под глазом синяк. Семья показала подписчикам видео, созданное в самоизоляции.
Яна Рудковская на своей странице в Instagram демонстрирует домашние видео, которые делает в самоизоляции. Теперь она показала смешной ролик, где с мужем Евгением Плющенко импровизировали под композицию «Угонщица» Ирины Аллегровой. Публикацию она подписала словами о том, что «еще вопрос, кто кого угнал».

Подписчикам видео понравилось, но они заметили у Евгения Плющенко под глазом синяк. В комментариях начали спрашивать, где травмировался спортсмен, ведь на последних роликах его видели без синяка. Яна Рудковская рассказала, что страшного ничего не случилось, а своей травмой футболисту даже необходимо гордиться. Она объяснила, что члены ее семьи любят бокс и это лишь следы тренировки.



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