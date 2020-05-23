Доктор Мясников объяснил, почему уехал из «сытой Америки»

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23.05.2020, 13:08, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему решил вернуться из США в Россию.

Мясников написал в Telegram, что теперь он настолько «знаменит», что его «обсуждают даже в США».

«Остался бы я там – никто бы там никогда не обратил бы внимания на рядового врача рядового госпиталя. Я помню, как перед отъездом на Родину меня спрашивали: «Зачем? Ты тут всего добился, высшая врачебная категория, лицензия, сытая жизнь, какая РФ с ее вечной нестабильностью?!». Я отвечал: «У вас тут жизнь врача настолько размеренна, что вы считайте, что вы уже умерли! Неважно, в какой точке времени произойдет ваша физическая смерть. В шесть утра на работе, в 22 домой, по часу на дорогу. Ваша жизнь – вот этот коридор (там помещения врачей в больницах как правило без окон) и вереница однообразных ситуаций», – написал доктор.

Он добавил, что американская жизнь характеризуется рутинностью и однообразием: «То, что сегодня – будет и завтра, и через год, и через 20 лет, ни отпуска (они не могут оторваться больше, чем на несколько дней), ни семьи (она вас не видит), ни даже и денег (лично врачу ими пользоваться некогда)».

«Вся ваша оставшаяся жизнь – вот этот коридор и вечно пищащий пейджер!», – заключил он.

Отметим, что в США вышла статья о словах Мясникова о смерти от коронавируса. Медик обратил внимание на комментарии американцев.

Так, пользователь Paladin 911 написал, что «русская логика прямолинейна, она предполагает констатацию очевидного, а не увиливание от правды, чтобы люди чувствовали себя лучше». «Наши врачи должны принять это к сведению», – считает он.

Пользователь speedgunner согласился с врачом: «На самом деле все правильно, в самую точку. Сказано очень по-русски. Они потеряли десятки миллионов во время Второй мировой войны. Сильные люди».

Пользователь Saint Telemachus выразил мнение, что «в Америке ни у кого смелости не хватит сделать то же самое».

Комментатор Xhristo указал, что высказывание «звучит жестко и неприятно», однако Мясников прав: «Мы на Западе только и делаем, что оттягиваем неизбежное. Мать-земля пытается нас убить если не вирусом, то наводнением, торнадо, ураганом, цунами либо какой-нибудь болезнью или катастрофой».

Ранее Александр Мясников заявил, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть – помрут». Позже доктор заявил, что его слова вырвали из контекста.



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