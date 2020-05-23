Люка Эрнандес может сменить “Баварию” на “Ньюкасл”

23.05.2020, 13:00, Новости дня

Защитник “Баварии” и сборной Франции Люка Эрнандес может перейти во время летнего трансферного окна в “Ньюкасл”. Это произойдет в случае продажи английского клуба инвесторам из Саудовской Аравии.

Как сообщает Чемпионат.com, “Ньюкасл” постарается приобрести чемпиона мира. В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за “Баварию” всего 14 матчей, пропустив немало встреч из-за травмы голеностопа.

Люка Эрнандес был приобретен “Баварией” прошлым летом у мадридского “Атлетико” за 80 миллионов евро. Француз является самым дорогим защитником мира после голландца Вирджила ван Дейка.