 

Аксенов о случившемся на заседании СБ ООН: правда глаза колет

23.05.2020, 13:00, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что отказ представителей Украины и ряда западных стран от участия в заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Крыму, связан с тем, что "правда глаза колет". Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Российское постпредство при ООН сообщило, что представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в этом заседании по формуле Арриа. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

Говоря о выступлении в режиме онлайн жителей Крыма, Аксенов отметил, что это простые крымчане, а не "профессиональные вруны и провокаторы". "Кто хотел услышать правду, тот ее услышал", – подытожил Аксенов и назвал мероприятие, прошедшее в ООН, "важным и знаковым моментом".



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