В Москве умер “аллигатор Гитлера”

23.05.2020, 13:00, Новости дня

Миссисипский аллигатор Сатурн, привезенный в Московский зоопарк из послевоенного Берлина, умер от старости. Легенда гласит, что Сатурн находился в личной коллекции Гитлера.

Ему было около 84 лет, сообщается в Fb зоопарка.

Сатурн родился в США приблизительно в 1936 году, Потом его привезли в Берлинский зоопарк, откуда аллигатор сбежал после бомбардировки в 1943 году. О последующих трех годах жизни Сатурна неизвестно. В 1946 году его нашли британские солдаты и предали СССР. Тогда же и родилась история про жемчужину Гитлеровской коллекции.

Сотрудники зоопарка ухаживали за почтенной рептилией с большой заботой. Аллигатор любил массаж щеткой, был разборчив в еде и своенравен: если что-то не нравилось, мог разгрызть бетонные декорации и стальные хваталки для корма.