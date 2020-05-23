Мнение: Чем похожи коронавирус в Москве и паводок на Ямале?

23.05.2020, 12:45, Разное

Паводковая ситуация на реке Пур, что на Ямале – практически такая же, как ситуация с коронавирусом в Москве.

В Москве за минувшие сутки скончались еще 67 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев в столице увеличилось до 1934, а в России целом — до 3316.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в столице. По его мнению, отменять режим самоизоляции и систему цифровых пропусков пока рано, потому как количество госпитализаций пациентов с коронавирусом все еще остается высоким.

А на реке Пур вода не убывает. Правобережье реки Пур – по-прежнему в самоизоляции, которую своими руками сотворили ямальские власти. Когда ликвидировали мост из барж, оставив на реке монополиста. Для ликвидации конкуренции, поговаривают, даже специальный штаб создали, которым, говорят, руководил чуть ли не лично прокурор ЯНАО, в то время Александр Герасименко…

Ну а кто ще мог руководить таким беспределом? Если нагибать и координировать пришлось и полицейских, и судебных приставов, и казаков, и даже «скорую»….

Монополист оказался не способен обеспечить бесперебойную работу переправы. После разлива реки, правобережье традиционно, уже третий год, после ликвидации моста из барж, оказывается в изоляции. Потому что у монополиста барж не хватает, чтобы удлинить переправу. А докупать баржи он не хочет, потому что рядом строят мост. Когда мост построят и введут в эксплуатацию непонятно, а жители трех районов ЯНАО продолжают страдать…

Местные власти уже даже не обращают внимание, что монополист начал откровенно варварски выгребать грунт и подсыпать берег Пура, чтобы хоть как-то наладить переправу…

На этой видеозаписи в верхнем левом углу четко видны экскаватор и самосвалы: