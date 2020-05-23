 

“В объятиях голого мужика”: Галкина увидели в женской одежде

23.05.2020, 12:40, Разное

Артист запечатлел себя на видео. В кадре он предстал в
женском наряде. Максим Галкин говорил от лица Ренаты Литвиновой, подражая
манере речи и ужимкам артистки.

В образе знаменитой блондинки Максим Галкин рассказал “карантинную”
историю. В центре повествования оказалась некая подруга Любка, у которой до
пандемии коронавируса было восемь любовников и муж.

Вспышка уханьской заразы отразилась на личной жизни Любки.
Героиня не могла встречаться с ухажерами из-за того, что муж не покидал
квартиру. Однажды, когда один из кавалеров захотел ее навестить, любвеобильная дама
решила нейтрализовать супруга, изрядно напоив и уложив в одной из комнат.

Приехавший любовник тоже набрался. Мужчина был
уверен, что в спальне отдыхает мать Любови и побежал просить у той руки дочери.

“Муж абсолютно голый лежал… И, когда его коснулась чья-то
рука, он сказал: “Сделай мне приятно”. А в это время в квартиру ворвалась жена
любовника. Она за ним следила. Заглянула в спальню, увидела его в объятиях
голого мужика”, – продолжал повествование артист.

В итоге Любовь лишилась одного из кавалеров, а ее муж бросил
пить. Ухажеру героини пришлось сказать жене, что он гей. “Смертность от
супружеских измен гораздо выше, чем от коронавируса”, – рассудила знаменитость.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пародии Максима Галкина. Пользователи Сети признавались, что ролик поднял им настроение.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 22 Май 2020 в 10:24 PDT

“Талантливый человек – талантлив во всем! Обожаю Вас! Дай
Бог здоровья вам, вашим деткам и вашей супруге 🙏 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “Браво 👏 Как хорошо передана интонация и
пластика. Как вы это делаете . Замечательно! С удовольствием посмотрела, на любимую
актрису Ренату Литвинову”, “Книжки пора писать)) “жизненные истории от
Ренаты и всех всех всех”))”, – отмечали комментаторы в Сети.



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