Некоторые модели смартфонов Samsung подверглись неизвестной «болезни»

23.05.2020, 12:30, Разное

Некоторые модели фирменных смартфонов Samsung подверглись неизвестной «болезни». Устройство начинает постоянно перезагружаться, выключать экран или вовсе все символы сильно искажаются.

С неизвестной трудностью столкнулись многие владельцы Samsung S8, S9 и S10 на территории Китая. Также о похожих «симптомах» сообщают владельцы всей A-серии телефонов южнокорейской компании. Нарушение работы начинается после обновления, и с чем именно оно связано, пока остаётся неизвестным. Именно поэтому пользователи рекомендовали на время отключить обновление устройств и сделать резервное копирование всей информации, на случай непредвиденных сбоев. В самой компании Samsung пока не дали никаких официальных комментариев.

Несмотря на отсутствие реакции на происшествие от Samsung, многие пользователи на территории Китая начали самостоятельно искать причину. Одной из возможных мог стать лунный календарь, который неправильно функционирует после обновления смартфона. Владельцы телефонов Samsung не исключают, что именно путаница в датах не даёт системе работать и вызывает массу конфликтов в работе системных приложений, что и вызывает артефакты на экранах и постоянные перезагрузки.