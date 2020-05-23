 

Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электричества и газа

23.05.2020, 12:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил полномочным представителям в федеральных округах и первому вице-премьеру Андрею Белоусову принять меры по повышению платежной дисциплины потребителей электрической, тепловой энергии и газа, которые финансируются за счет средств федерального бюджета, субъектов страны и муниципальных бюджетов.

Об этом сказано в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики, состоявшегося 29 апреля 2020 года, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

«Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями», – указывается в документе.

Белоусов должен представить доклад о выполненной работе до 10 августа 2020 года, полпреды – до 31 декабря 2020 года.

Также президент поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей «на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию».

Кроме того, правительству поручено создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин в целях поддержания нефтесервиса России.

Вместе с тем глава государства поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК. Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее в РФ временно отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Власти Грузии раскритиковали Саакашвили за желание «пойти по миру»

09.04 / Захарова раскритиковала действия США в отношении ВОЗ в разгар пандемии

28.04 / Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился более чем на четверть

09.05 / В Переславле привели в порядок памятник Михаилу Кошкину

01.04 / Сто китайцев в костюмах химзащиты напугали людей в аэропорту Владивостока

18.05 / Украинцы рассказали, кого считают лучшим президентом в истории

13.05 / Трамп оценил ущерб «чумы из Китая» в контексте «великой» торговой сделки

01.04 / Лукашенко не придает большого значения коронавирусу

19.05 / Правительство Сирии арестовало активы брата Асада

20.04 / «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции поздравили ветеранов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска