 

Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электричества и газа

23.05.2020, 12:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил полномочным представителям в федеральных округах и первому вице-премьеру Андрею Белоусову принять меры по повышению платежной дисциплины потребителей электрической, тепловой энергии и газа, которые финансируются за счет средств федерального бюджета, субъектов страны и муниципальных бюджетов.

Об этом сказано в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики, состоявшегося 29 апреля 2020 года, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

«Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями», – указывается в документе.

Белоусов должен представить доклад о выполненной работе до 10 августа 2020 года, полпреды – до 31 декабря 2020 года.

Также президент поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей «на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию».

Кроме того, правительству поручено создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин в целях поддержания нефтесервиса России.

Вместе с тем глава государства поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК. Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее в РФ временно отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.



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