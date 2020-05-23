Эксперт рассказал о главном преимуществе ЗРС С-400 перед Patriot

23.05.2020, 12:30, Разное

Названо преимущество российской ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», благодаря которому она превосходит американскую систему MIM-104 Patriot. Военная техника оснащена функцией обнаружения ракет и беспилотников на низких высотах, что делает ее более эффективной, отметил обозреватель агентства ТАСС Виктор Литовкин.

История соперничества еще советской системы ЗРС С-300ПМУ, которая предшествовала «Триумфу», и Patriot началась, когда создатель американской техники Дэвид Нокс Бартон повстречался с генеральным конструктором Александром Леманским. Тогда американский специалист похвалил советскую технику, но с тех пор каждая сторона старалась сделать свою систему более мощной.

Так, у советской ЗРС появилась продвинутая ФАР (фазированная антенная решетка). Она отвечает за сопровождение и наведение, поэтому ее высокая эффективность позволила поражать даже низколетящие цели. Стоит отметить, в 2019 году аналитик из центра Heritage Foundation Стивен Буччи завил о том, что С-400 «Триумф» не способна отразить атаку, которая была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, но вместе с этим с данной задачей успешно справилась ЗРС MIM-104 Patriot.