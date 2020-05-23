Ученые из Дании обнаружили у COVID-19 «ахиллесову пяту»

23.05.2020, 12:17, Разное

Ученые из Дании сообщили, что обнаружили у COVID-19 уязвимое место, так называемую «ахиллесову пяту». Оказалось, что некоторые вирусы избегают воздействия иммунитета.

В процессе проведения исследования исследователи изучили механизм, с помощью которого простому герпесу удается обойти иммунную защиту организма и запустить инфекцию в разные органы. Этот вирус в клетках ингибирует белок, в результате чего образуется STING, но только при наличии значительной угрозы. В случае, если происходит блокировка белка, продолжается борьба с вирусом, который также оказывается заблокированным. Таким образом, сам вирус притормаживает течение болезни в организме.

Ученые установили, что различные типы коронавируса действуют подобным образом. Это слабое место COVID-19, но необходимо выяснить, как предотвратить блокировку белка STING и последующую репликацию вирусной инфекции.