Автолюбители могут защититься от COVID-19, используя 5 предметов

23.05.2020, 12:17, Разное

Сейчас в Сети появилось много советов, как противодействовать СOVID-19, используя средства элементарной защиты. Автолюбители также могут защититься от коронавирусной инфекции, положив в машину всего 5 необходимых предметов.

Во время бушующей пандемии коронавируса эксперты рекомендуют брать с собой в машину антибактериальные салфетки, которыми при необходимости можно обработать не только руки, но и руль, а также коробку передач. На втором месте, безусловно, стоит запасная защитная маска для лица, к примеру, основная была испачкана и назрела необходимость в её срочной замене.

На третьей строчке рейтинга находятся перчатки, конечно, у многих автолюбителей они есть, но зачастую измазаны машинным маслом. Поэтому лучше иметь при себе пару чистых перчаток, если нужно выйти по делам, допустим, в супермаркет. Также нужен санитайзер, его можно использовать для обработки приобретенных продуктов, предварительно смочив им салфетку.

Завершают топ-5 солнцезащитные очки, они не только выполнят привычные функции по защите от ультрафиолета, но и помогут противостоять COVID-19, особенно в местах скопления людей. Конечно, издание iReactor рекомендует не забывать и о стандартном наборе автомобилиста, необходимом для экстренных ситуаций, это: огнетушитель, жилет, аптечка, аварийный знак и буксировочный трос.