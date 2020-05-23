Учёные опровергли связь витамина D с устойчивостью к COVID-19

23.05.2020, 12:09, Разное

В последнее время в Сети появилось много информации, что витамин D помогает при коронавирусной инфекции. Учёные из Великобритании, Бельгии и США опровергли связь витамина D с устойчивостью к COVID-19.

В своих публикациях международные учёные утверждают, что для подобных выводов недостаточно подтвержденных данных, хотя ранее их коллеги уверяли, что защититься от коронавируса можно, увеличивая ежедневную норму витамина D. Такие выводы были сделаны на примере стран с высокими показателями смертности (Испания и Италия), где у пожилых людей уровень витамина D сводился к минимуму.

Как известно, витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, сейчас большинство испытывает дефицит солнца, так как находится на самоизоляции в закрытом пространстве. Ведущий автор исследования Сью Ланхем-Нью объяснила, что достаточный уровень витамина D помогает поддерживать в здоровом состоянии мышцы и кости, дефицит этого витамина вызовет рахит и остеопороз, а вот избыток, повышая уровень кальция в крови, может привести к серьёзным последствиям.

Исследователи рекомендуют принимать витамин D, не увеличивая утверждённые дозировки: норма для взрослого – 10 микрограммов (400 ME) ежедневно в зимний период, а если человек практически не выходит на улицу, то в течение всего года. Также исследователи советуют повысить уровень этого витамина, скорректировав питание (жирная рыба, красное мясо, яичные желтки) и, конечно же, принимая солнечные ванны.