 

Эксперты составили ТОП-10 самых доступных авто в РФ с кондиционером

23.05.2020, 12:09, Разное

Эксперты проанализировали предложения на рынке РФ и составили ТОП-10 самых доступных авто, которые оснащены кондиционерами. Лидером стал седан LADA Granta, стоимость которого – 528 тысяч рублей.
Вторая позиция в рейтинге досталась седану Datsun on-DO, оснащенному полноценным климат-контролем. Комплектация Trust II обойдется автолюбителям в 570 тысяч рублей. На 23 тысячи рублей дороже стоит еще одна модель бренда Datsun – mi-DO. Этот хэтчбек с климат-контролем вошел в тройку лидеров.

На четвертой позиции разместился полноприводный внедорожник LADA 4×4, который в комплектации с кондиционером обойдется в 622 тысячи рублей. Версия Life седана Renault Logan заняла пятую строчку ТОП-10 экспертов. Производитель предлагает кондиционер за дополнительную плату почти в 30 тысяч рублей.

Далее располагается модель Lifan Solano, универсал LADA Largus, французский хэтчбек Sandero от бренда Renault. Предпоследнее место в рейтинге досталось кроссоверу Lifan X50, а замыкает список хэтчбек LADA XRAY, стоимость которого с кондиционером – почти 697 тысяч рублей.



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