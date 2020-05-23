 

Шнуров посвятил шутливое стихотворение карантину

23.05.2020, 12:09, Разное

Сергей Шнуров посвятил шутливое стихотворение карантину. Накануне исполнитель разместил соответствующую запись на своей странице в Instagram.
В личном блоге Сергея Шнурова появилась новая фотография. Однако на ней запечатлен не сам певец, а мужской торс, на каждой складке которого написано название определённого месяца периода самоизоляции. Под изображением рок-музыкант оставил шутливое стихотворение, посвящённое карантину. В нём артист заявил о том, что он совершенно не готов к началу рабочего сезона.

«Жизнь и так вполне налажена», – написал Шнуров. Кроме того, он сравнил себя с Робинзоном Крузо, а свою супругу назвал Пятницей.

Исполнитель рассказал, что они живут на даче, уже обустроили свой быт. При этом, негативные ожидания артиста не оправдались, а дни, проведённые на карантине, стали счастливыми для его семьи, так как не нужно было рано утром идти на работу. Вместо этого музыкант «замачивал барашка в вине» и обдумывал обустройство парника.

Такое времяпровождение певец считает «райским», поэтому он будет скучать по этим дням. Шнуров в шутливой форме отметил, что о хорошо проведённом времени ему будут напоминать складки на животе. Сейчас артист продолжает радоваться спокойной семейной жизни, пишет newinform.com.



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