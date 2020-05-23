Венсан Кассель попал в аварию во Франции: “Никогда не бодайтесь с носорогом”
23.05.2020, 11:55, Разное
Коронавирус – не единственная беда, которая может поджидать за углом. В этом убедился Венсан Кассель во время недавней поездки на скутере в деревне Арбонна на юго-западе Франции, недалеко от города Биарриц. 53-летний актер попал в ДТП – на дороге его “подрезал” автомобиль.
Бригада пожарных доставила пострадавшего Венсана с травмой головы в госпиталь PolyClinique d’Aguilera, пишет Paris Match. Авария произошла 20 мая, и Кассель уже успел поблагодарить подписчиков за их внимание и заботу, сообщив, что жив и с ним все в порядке – не считая повязки на голове.
Никогда не бодайтесь носорогом,
– посоветовал актер фолловерам, показав видео из больницы. Выписали ли его домой, французская пресса пока не сообщает.
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Известно, что Кассель живет неподалеку от Биаррица вместе с 23-летней женой Тиной Кунаки и их годовалой дочерью Амазони. Впервые разглядеть девочку папарацци смогли в августе прошлого года, когда новоиспеченные родители приехали на Венецианский кинофестиваль. С тех пор они стали более осмотрительными, и малышка пропала с радаров больше чем на полгода. Но в феврале Амазони была замечена папарацци во время отдыха в Бразилии – на пляже вместе с мамой и папой.
Венсан Кассель и Тина Кунаки с дочерью Амазони в ВенецииВенсан Кассель и Тина Кунаки с дочерью Амазони в Бразилии
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