Венсан Кассель попал в аварию во Франции: “Никогда не бодайтесь с носорогом”

23.05.2020, 11:55, Разное

Коронавирус – не единственная беда, которая может поджидать за углом. В этом убедился Венсан Кассель во время недавней поездки на скутере в деревне Арбонна на юго-западе Франции, недалеко от города Биарриц. 53-летний актер попал в ДТП – на дороге его “подрезал” автомобиль.

Бригада пожарных доставила пострадавшего Венсана с травмой головы в госпиталь PolyClinique d’Aguilera, пишет Paris Match. Авария произошла 20 мая, и Кассель уже успел поблагодарить подписчиков за их внимание и заботу, сообщив, что жив и с ним все в порядке – не считая повязки на голове.

Никогда не бодайтесь носорогом,

– посоветовал актер фолловерам, показав видео из больницы. Выписали ли его домой, французская пресса пока не сообщает.

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Публикация от J’adore Vincent Cassel (@j_adore_vincent_cassel)21 Май 2020 в 10:42 PDT

Известно, что Кассель живет неподалеку от Биаррица вместе с 23-летней женой Тиной Кунаки и их годовалой дочерью Амазони. Впервые разглядеть девочку папарацци смогли в августе прошлого года, когда новоиспеченные родители приехали на Венецианский кинофестиваль. С тех пор они стали более осмотрительными, и малышка пропала с радаров больше чем на полгода. Но в феврале Амазони была замечена папарацци во время отдыха в Бразилии – на пляже вместе с мамой и папой.

Венсан Кассель и Тина Кунаки с дочерью Амазони в Венеции Венсан Кассель и Тина Кунаки с дочерью Амазони в Бразилии