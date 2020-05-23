Кайя Гербер сыграла главную роль в режиссерском дебюте Кары Делевинь

23.05.2020, 11:55, Разное

Проводить карантин с пользой для творчества – это про Кару Делевинь. Модель дебютировала в качестве режиссера, сняв клип для певицы и сестры Маргарет Куэлли – Рэйни Куэлли, более известной под псевдонимом Rainsford. Главные роли в видео на песню Crying In The Mirror сыграли 19-летняя модель Кайя Гербер и 27-летний актер Грегг Салкин.

Кайя Гербер и Грегг Салкин в клипе Crying In The Mirror Мне повезло, что мой режиссерский дебют состоялся благодаря такой невероятной песне, еще и моей подруги, еще и с такими прекрасными актерами. Горжусь этой работой и надеюсь, что вы тоже получите удовольствие,- написала на своей странице в Instagram Кара, которая представила видео о расставании, запечатлев как счастливые моменты отношений, так и печальные. Трудное расставание в свое время пережила и Рэйни Куэлли:

Я написала эту песню после ужасного разрыва, когда я просила своего бойфренда попробовать начать все сначала. Мы сделали это, но ненадолго.

Рэйни Куэлли К слову, расставание с девушкой недавно преодолела и сама Делевинь – после двух лет отношений они с Эшли Бенсон, звездой сериала “Милые обманщицы”, решили остаться друзьями. Последний раз Делевинь и Бенсон были замечены вместе в марте – уже после того, как в США ввели вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. И, как мы видим, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.