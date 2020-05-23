Нью-Йорк умирает – горожане голодают, бродяги обживают Манхэттен

23.05.2020, 11:54, Новости дня

Карантинные меры в Нью-Йорке привели к массовому разорению предпринимателей и потере рабочих мест, жители города часами стоят в очереди за бесплатной едой, рассказывает в эфире Fox News журналист Дэвид Маркус. По его словам, с каждым днём надежды на скорое возвращение мегаполиса к нормальной жизни становятся всё призрачнее.

Дэвид Маркус недавно написал для New York Post потрясающую статью, в которой призвал к немедленному прекращению карантина. Мы рады приветствовать его сегодня в нашей программе. Дэвид Маркус, большое спасибо, что нашли для нас время. Не могли бы вы вкратце рассказать нам, что побудило вас написать эту статью и почему вы считаете, что этот карантин, о важности которого нам твердили изо дня в день, должен прекратиться?

ДЭВИД МАРКУС, корреспондент The Federalist: Я написал эту статью на минувших выходных, после того как увидел кадры, на которых запечатлены жители Нью-Йорка примерно в 4:30 утра, за несколько часов до открытия католического храма, предлагающего еду. Потому что они были голодны и им нужна была еда.

И когда я увидел эти кадры, моя досада на губернатора (штата Нью-Йорк. — ИноТВ) Куомо и мэра (Нью-Йорка. — ИноТВ) де Блазио сменилась гневом. Потому что люди голодают, малый бизнес рушится, рабочие места испаряются, наши дети не получают образование, люди не могут обследоваться на рак. А губернатор в своём ежедневном телешоу сидит и ведёт себя так, будто мы жалуемся, что нам нечего посмотреть на Netflix! Это дико, и это приводит в бешенство.

Как по-вашему, почему такой амбициозный человек, как Эндрю Куомо, — амбициозные политики обычно обращают внимание на желания общественности — настолько лишён чувства уместности и забывает о страданиях, бессмысленных страданиях населения? Почему он этого не понимает?

ДЭВИД МАРКУС: Думаю, сейчас люди не особо могут выразить своё отношение. Прежде всего, они не могут выйти из дома. Но я также думаю, что положение Эндрю Куомо сейчас таково, что вполне очевиден его провал, особенно в случае с домами престарелых, и там это стоило человеческих жизней. И я уверен, что он очень, очень нервничает и не хочет совершать новых ошибок. Но этого недостаточно. Нам нужно сильное руководство, потому что город Нью-Йорк умирает, его нужно открыть сейчас, иначе нам его не спасти.

От друзей, родственников и коллег, живущих в Нью-Йорке, слышно, что Мидтаун* занимают одни бродяги. Только они. По сути, все общественные места захвачены психически больными наркоманами. Я задаюсь вопросом, если такой город… Что нужно, чтобы вернуть такой город к нормальной жизни?

ДЭВИД МАРКУС: Проблема в том, что с каждым уходящим часом возвращение города к нормальной жизни становится всё более трудной задачей. Потому что каждый день какой-нибудь предприниматель понимает, что капитал, помогавший ему оставаться на плаву последние два месяца, исчерпался, что ему нечем платить за аренду в ближайший месяц-два. И можно использовать средства индивидуальной защиты…

Я понимаю, Билл де Блазио думает, что где-то есть гигантский горшочек с золотом, который прячут от него злые лепреконы-республиканцы. Но ведь нет! Единственный способ для этого города вернуться в рабочее русло — это вернуться в рабочее русло. Только это принесёт денежные средства для осуществления того, что необходимо городу и горожанам. А сейчас… Есть ли у вас какая-то информация о том, когда это закончится? Куомо или де Блазио сказали хоть что-то, что позволяло бы думать о каком-то возвращении к нормальной жизни, скажем, в августе? Я не слышал.

Дата выхода в эфир 21 мая 2020 года.



* Деловой и торговый район Манхэттена (прим. ИноТВ).