 

Российский истребитель уничтожил беспилотник США в небе над Сирией

23.05.2020, 11:53, Разное

Российский истребитель уничтожил беспилотный летательный аппарат США в небе над Сирией. Предположительно, БПЛА управлялся местными повстанцами и был запущен с целью атаки военной базы.
Во время военный действий в Сирии наземные и воздушные подразделения РФ успешно противостояли повстанцам, пока в их распоряжении не оказались беспилотники США. Аппараты представляют угрозу как живой силе, так и самолётам, так как способны вести прицельный огонь. Именно поэтому, увидев один из таких БПЛА в небе, пилот российского истребителя оценил потенциальную угрозу и принял решение на немедленное уничтожение объекта.

В США незамедлительно отреагировали на подобные действия, но уничтожение дрона было полностью оправданным действием, так как он представлял непосредственную угрозу для авиабазы «Хмеймим». В Минобороны пока не дали официальных комментариев на этот счёт.



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