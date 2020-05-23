Российский истребитель уничтожил беспилотник США в небе над Сирией

23.05.2020, 11:53, Разное

Российский истребитель уничтожил беспилотный летательный аппарат США в небе над Сирией. Предположительно, БПЛА управлялся местными повстанцами и был запущен с целью атаки военной базы.

Во время военный действий в Сирии наземные и воздушные подразделения РФ успешно противостояли повстанцам, пока в их распоряжении не оказались беспилотники США. Аппараты представляют угрозу как живой силе, так и самолётам, так как способны вести прицельный огонь. Именно поэтому, увидев один из таких БПЛА в небе, пилот российского истребителя оценил потенциальную угрозу и принял решение на немедленное уничтожение объекта.

В США незамедлительно отреагировали на подобные действия, но уничтожение дрона было полностью оправданным действием, так как он представлял непосредственную угрозу для авиабазы «Хмеймим». В Минобороны пока не дали официальных комментариев на этот счёт.