Учёные выяснили, почему после дождя в воздухе появляется уникальный запах

23.05.2020, 11:53, Разное

Многим людям нравится уникальный запах, который появляется в воздухе после дождя. Австралийские учёные выяснили, почему так происходит.

Специалисты рассказали о том, что около полувека назад их коллеги обнаружили интересный факт, связанный с появлением приятного аромата уже через несколько секунд после того, как на землю попадают первые капли дождя. Как оказалось, причиной этому может быть то, что некоторые растения во время засухи производят масла, а когда начинается дождь, выбрасывают их в воздух.

Сейчас учёные доказали: это предположение является правдивым. Кроме того, им удалось выяснить, что бактерии Streptomyces продуцируют геосмин. Данное вещество выходит наружу после смерти бактерий. Тем не менее, до недавнего времени эксперты не могли выяснить, почему бактерии создают этот аромат.

«Итак, мы подозревали, что они что-то сигнализируют, и наиболее очевидной вещью будет какое-то животное или насекомое, которое может помочь распространить споры Streptomyces», – объяснили специалисты.

На данный момент у них практически не осталось сомнений в том, что это вещество способно притягивать некоторых членистоногих, которые переносят споры, что позволяет разводить новые колонии бактерий. Именно это является причиной того, что во время дождя в воздухе появляется приятный запах. Учёные отметили: этот процесс происходит не менее 500 миллионов лет.