Сосед Ирины Понаровской рассказал о затяжной депрессии певицы

23.05.2020, 11:53, Разное

Сосед исполнительницы Ирины Понаровской Александр Богданович поделился некоторыми подробностями о развившейся у 67-летней знакомой затяжной депрессии. Состояние артистки вызывает беспокойство со стороны поклонников.

Фанаты Понаровской обратили внимание, что в последнее время певица предпочитает короткую стрижку и все чаще выбирает мешковатую одежду. На улице знаменитость появляется в кепке и солнцезащитных очках, чтобы оставаться неузнаваемой. Недавно проживающий по соседству с исполнительницей артист Александр Богданович высказал мнение, что причиной такого амплуа его коллеги является депрессия. В последнюю знаменитость впала после кончины матери. Кроме того, отразилась на певице и смерть ее подруги Юлии Началовой, о чем Богданович узнал во время совместного с коллегой выгула собак.

Знакомому Понаровская рассказала, что уже не желает выступать на сцене, внимание зрителей ей больше не нужно. Смену имиджа Богданович тоже связал с состоянием певицы. В то же время не так давно артистка выпустила новый альбом.