Выживший в крушении самолета в Карачи рассказал, что делали пассажиры в последние секунды

23.05.2020, 11:53, Новости дня

Один из двух выживших в крушении самолета Airbus A-320 в Пакистане – Мухаммад Зубаир – рассказал о своем спасении.

После неудачной попытки пилота посадить самолет пассажиры начали молиться, сообщил местный телеканал Geo News. На тот момент «никто не знал, что самолет упадет». После того, как пилот вновь сообщил о посадке самолета, примерно через 10-25 минут, «было сильное столкновение», и Зубаир потерял сознание. Когда он очнулся, «везде был дым» и «крики со всех сторон», передает РИА «Новости».

«Огонь – это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики», – рассказал мужчина. «Я отстегнул ремень безопасности и увидел просвет, я пошел по направлению к свету. Мне пришлось прыгнуть примерно на 10 футов вниз (около 3 метров), чтобы добраться до безопасного места», – объяснил он.

Зубаира доставили в больницу. Сейчас, по его словам, он чувствует себя хорошо, но на руках и ногах у него есть ожоги. Второй человек, выживший в ходе аварии, президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, получил при крушении несколько переломов.

Напомним, Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с международным аэропортом Карачи. Лайнер упал на жилые дома. Изначально сообщалось, что при катастрофе никто не выжил, однако после поступила информация, что удалось выжить по меньшей мере двоим.

На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек. Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается.