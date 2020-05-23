NI рассказал подробности создания российского «морского монстра»

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23.05.2020, 11:48, Новости дня

Журналист Калеб Ларсон в статье для американского издания National Interest рассказал о разработке в РФ экраноплана «Чайка-2», назвав это возрождением «Каспийского монстра» времен холодной войны.

В статье говорится, что в экранопланах используется экранный эффект, возникающий при полете на очень малой высоте и представляющий собой набегающий поток между крыльями самолета и поверхностью, образующий «воздушную подушку», передает РИА «Новости».

Отмечается, что экранопланы создавались в 1980-1990-е годы для ВМФ СССР. Автор статьи вспоминает проект «Лунь». По словам Ларсона, создание изделия вызвало переполох в разведывательном сообществе США, окрестившем экраноплан «Каспийским монстром».

Обозреватель пишет, что «Чайка-2» создается в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева. Экраноплан предназначен для высокоскоростной «перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах», в том числе в условиях низкой температуры.

Журналист считает, что это имеет большое значение для России.

Отмечается, что из-за таяния льдов Арктика становится местом, за присутствие в котором растет конкуренция. Экранопланы с ракетным вооружением могли бы использоваться в качестве сил быстрого реагирования для патрулирования российского Севера.

Кроме того, присутствие новых экранопланов может являться аргументом в пользу того, чтобы находиться на достаточном расстоянии от этого региона во время конфликта.

Ранее в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева рассказали о создаваемых в РФ экранопланах.

Американское издание We Are the Mighty писала, что РФ создает нового «морского монстра» – экраноплан А-050, судно на динамической воздушной подушке, которое планируется начать использовать уже в этом году.



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