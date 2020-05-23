Показатель инцидентности в Киеве не позволяет перейти ко второму этапу ослабления карантина – Степанов

23.05.2020, 11:45, Новости дня

В Киеве показатель инцидентности пока не позволяет перейти ко второму этапу ослаблению карантинных ограничений. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о возможности открыть метро в столице, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Показатель инцидентности – это когда количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней должно составлять менее 12 на 100 тыс населения.

“На сегодняшний день в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока невозможен”, – отметил Степанов.

Он добавил, что в ближайшие дни ситуация может измениться.

“Будет тогда принято соответствующее решение на региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, – сказал министр.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин.

Девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина с 22 мая, сообщили в Минздраве. Это Киев и Киевская область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области. Таким образом, эти регионы не смогут ослабить карантинные ограничения.

Столичный мэр Виталий Кличко сказал, что ситуация в Киеве связана со вспышкой COVID-19 в Дарницком интернате для девочек шесть дней назад. Он отметил, что попросил Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая.