В Киеве с сегодняшнего дня начинают работу общественный транспорт и торговые центры до 1000 м²

23.05.2020, 11:45, Новости дня

В Киеве с сегодняшнего дня c 12.00 возобновляет работу общественный транспорт. Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Такое решение было принято по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по внедрению второго этапа ослабления противоэпидемических ограничений.

По словам чиновника, на данный момент показатель инцидентности в Киеве составляет менее 12 на 100 тыс. человек, а именно 11,7. Загруженность коек для больных COVID-19 составляет 35%.

“Принято решение о переходе к следующему этапу послабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12.00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 м², в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12.00 возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт”, – сказал Мондриевский.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня заявил, что в Киеве показатель инцидентности пока не позволяет перейти ко второму этапу ослабления карантинных ограничений.

Девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина с 22 мая, сообщили в Минздраве накануне. Это Киев и Киевская область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области. Таким образом, эти регионы не смогут ослабить карантинные ограничения.

Столичный мэр Виталий Кличко сказал, что ситуация в Киеве связана со вспышкой COVID-19 в Дарницком интернате для девочек шесть дней назад. Он отметил, что попросил Кабинет Министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантинных ограничений с 23 мая.